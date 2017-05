Kiezers: VVD-voorzitter Keizer niet integer

Keizer is in opspraak door een onderzoek van nieuwswebsite Follow the Money (FTM). Daaruit kwam naar voren dat hij uitvaartorganisatie De Facultatieve via een schimmige constructie kocht voor 30.000 euro terwijl het bedrijf was getaxeerd op 31,5 miljoen. De transactie maakte hem multimiljonair, aldus FTM.

ZIE OOK: Keizer (VVD) legt functie tijdelijk neer en Rutte: VVD-voorzitter Keizer is integere man

Een kleine meerderheid van de ondervraagden (58 procent) denkt dat Keizer niet meer terugkomt als partijvoorzitter, van zijn eigen VVD-achterban is dat 61 procent.

Het rumoer rond Keizer heeft vooralsnog weinig effect op de positie van de VVD. Als er nu verkiezingen zouden zijn, zou de liberale partij van premier Mark Rutte een zetel kwijtraken en uitkomen op 32.

Ook de PVV, het CDA en de SP zouden een Kamerzetel moeten inleveren. Forum voor Democratie van Thierry Baudet zou er twee winnen en uitkomen op vier zetels. D66 en 50PLUS zouden er een zetel bij krijgen.