Grote brand na explosie in woning Winschoten

Aanvankelijk meldde de brandweer dat er geen brand was, maar inmiddels is veel extra materieel onderweg naar de brand in het pand in de Engelstilstraat in de Groningse plaats. De brandweer heeft eerder metingen gedaan, maar geen gas gemeten.

Bewoners van meerdere huizen in de buurt van het pand moesten eerder, na de explosie, hun huis uit. De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk.

Er werd in eerste instantie gedacht dat er mogelijk meerdere mensen gewond waren geraakt, maar dat bleek er al snel één te zijn.