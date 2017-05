Emoties en grimmige sfeer in Rotterdam

Ook bij het nabijgelegen Schouwburgplein is het erg onrustig. Mensen gooien met flessen, trekken verkeersborden om en gaan er de politie mee te lijf.

Rond het stadion heerst een opgefokte sfeer. Fans willen niets zeggen reageren hun frustratie op deze verslaggever af. "Kankermongool, teringleijer", schreeuwt een op het oog keurige vader. "Opkankeren schreeuwt hij dreigend."

Foto: GinoPress B.V.

Een fan reageert zijn woede op een ME’er af. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen.

"Hoe kan dit nou”, roept een fan boos. "Tegen het derde team van Excelsior?" Hij ziet het kampioenschap mislopen. "Volgende week winnen we ook niet", zegt hij resoluut. "Misschien worden we over 15 jaar een keer kampioen."

Foto: GinoPress B.V.

Zo'n 15000 fans hadden zich op het Stadhuisplein in hartje Rotterdam verzameld om de wedstrijd te bekijken. Op het plein, dat is afgeschermd met hekken en rijen ME'ers, staan drie grote schermen opgesteld. Het Legioen kwam overigens niet zomaar binnen. Iedereen werd gefouilleerd en alleen fans boven de 18 werden toegelaten.

Niet alle fans konden overigens naar binnen. Buiten de hekken hebben zich nog eens enkele duizenden supporters verzameld.

Zekere voor het onzekere

Rond het stadion van Excelsior staat zondag een extra omheining van containers en hekken. Ondanks alle obstakels is één Feyenoordfan in alle vroegte in een van de lichtmasten van het stadion geklommen. Hij werd echter opgemerkt en zag zijn plannetje ruim drie uur voor de aftrap al mislukken.