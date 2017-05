Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Fox Sport Go overbelast

1 uur geleden

AMSTERDAM - De capaciteit van het digitale stadion van FOX Sports GO was voor deze drukke zondag uitgebreid, maar desondanks stroomt Twitter vol met berichten over storingen en ’zwarte schermen’. Volgens Fox kunnen maximaal 80.000 fans tegelijkertijd gebruik maken van de live streams.