’Het gaat weer vriezen’

De bewolking neemt zondagavond vanuit het noordwesten flink toe. Mogelijk valt er ’s nachts wat lichte regen of motregen. Er trekt een vrij zwak koufront over Nederland, wat ervoor zorgt dat het wat afkoelt, door een koudere luchtsoort.

Maandag: lichte regen

De weersite voorspelt verder: Maandag start grijs met vooral landinwaarts nog een beetje lichte regen of motregen. In de loop van de dag breekt vanuit het noorden de zon op steeds meer plaatsen door. In het zuidoosten blijft het tot ver in de middag veelal grijs. De temperatuur ligt ook gelijk een stuk lager dan de afgelopen dagen: maximaal 10 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden en zuidoosten van het land. De wind neemt in de middag eerst toe naar matig tot op de wadden mogelijk even krachtig.

Dinsdag: graadje onder nul

Dinsdag kan het landinwaarts zomaar een graadje vriezen en aan de grond is op grote schaal vorst mogelijk. Vorstgevoelige planten moeten dus beschermd worden en de ruitenkrabbers voor de autoruiten zijn nog altijd geen overbodige luxe. Ook zullen fruittelers mogelijk maatregelen moeten nemen om de schade door vorst te beperken.