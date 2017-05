premium

Weer MRSA-besmetting in ziekenhuis Emmen

52 min geleden

EMMEN - In het Scheper Ziekenhuis in Emmen zijn nieuwe besmettingen met de MRSA-bacterie vastgesteld. In totaal is nu bij zes patiënten en drie medewerkers de bacterie geconstateerd. Dat meldt Treant Zorggroep, waar het ziekenhuis deel van uitmaakt.