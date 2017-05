Vanaf donderdag structureel warmer

In het binnenland kan het lokaal zelfs op neushoogte 1 à 2 graden gaan vriezen en moeten zomerplantjes en fruitbomen weer beschermd worden. In de middag zijn er maxima van 12-14 graden.

Vanaf donderdag gaat de kou eindelijk uit de lucht, zo belooft Weeronline. Overdag wordt het 16 graden in het noorden tot 20 in het zuiden en de minima komen uit rond 10 graden. Donderdag is er veel ruimte voor de zon. Daarna vallen regelmatig buien.

Een warme jas, sjaal en handschoenen zijn voor wie dinsdagochtend vroeg op de fiets springt een aanrader. Tot en met woensdag is het ook overdag erg fris voor de tijd van het jaar. De maxima lopen uiteen van 11 of 12 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Normaal is het 14 graden in het noorden tot 18 in het zuiden.

Mogelijk stroomt woensdag in het zuiden al iets zachtere lucht binnen en wordt het daar 15-17 graden. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar deze dagen af. Plaatselijk kan een keer wat regen vallen, maar het grootste deel van de tijd is het droog.