premium

Man valt negen meter in liftschacht

46 min geleden Onze Redactie

DEN HAAG - Een installateur is maandagmorgen zwaargewond geraakt nadat hij tijdens werkzaamheden in de liftschacht van een kantoorpand in Den Haag negen meter naar beneden viel. De man is met spoed en onder motorbegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.