Asscher hoeft uitspraak niet te rectificeren

Asscher zei tijdens een bezoek in februari onder meer dat criminelen niet de baas mogen zijn op de camping en dat er daar sprake is van maffia-achtige toestanden. Ook zei hij dat misbruik wordt gemaakt van kwetsbare mensen en dat hij zich wilde inzetten voor sluiting van de camping.

Fort Oranje en eigenaar Cees Engel vonden de uitlatingen van Asscher onrechtmatig, maar de rechter gaat daarin niet mee. De minister heeft zich volgens de rechter niet negatief uitgelaten over de eisers. Hij heeft alleen de misstanden op de camping benoemd. Zijn uitlatingen worden bovendien voldoende ondersteund door feiten, stelt de rechter.

Fort Oranje heeft de door de Staat aangedragen misstanden ook niet betwist tijdens het geschil. Zo heeft de politie sinds 2012 ruim 1700 acties uitgevoerd naar aanleiding van meldingen over de camping. Die gaan over ruzies, diefstallen, geluidsoverlast en in mindere mate over mishandeling, mensenhandel, illegale afvalstort, drugshandel en illegale prostitutie met minderjarigen. Dit weekend was er nog een steekpartij waarbij twee Roemeense mannen waren betrokken.

De camping ligt al jaren overhoop met de politie en gemeente maar sluiting is tot dusver niet gelukt. Op het vakantiepark wonen steeds meer permanente bewoners waarna de leefbaarheid is afgenomen. SBS heeft een televisieserie gemaakt over Fort Oranje: Camping of Krottenwijk. Het park heeft daaraan meegewerkt.