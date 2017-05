Linda was gekleed in een lichtgrijze dunne broek, korte dikke zwarte gewatteerde jas met opstaande kraag. De logopediste droeg witte gympen, merk Pantofola d’Oro met aan de zijkant slangenprint en 2 strepen in de kleur grijs en wit.

Foto: Politie

Volgens de politie is ze voor het laatst gezien toen ze haar woning in Zwolle verliet.