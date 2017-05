’Extra onderwijsgeld niet traceerbaar’

Dat hebben ex-docent bedrijfskunde Hans Duijvestijn en docent wiskunde Frans van Haandel van Beter Onderwijs Nederland becijferd met behulp van data het ministerie, DUO en het SCP. Hun rapportage ’Waar is het extra geld voor het voortgezet onderwijs gebleven’ verschijnt vandaag.

Scholen krijgen geld van de overheid om daarmee docenten, gebouwen en het onderwijs te betalen. Dat geld zit in één grote zak, de lumpsum genoemd. Door deze constructie is het lastig om goed na te gaan of extra onderwijsgelden voor bepaalde doelen wel bij die doelen terecht komen. Van Haandel: „We kunnen in elk geval concluderen dat het niet is besteed aan (extra) docenten of kleinere klassen. Logisch dat de werkdruk is gestegen, gezien het feit dat de klassen veel groter zijn geworden.”

In 2014 is een motie van CDA en SP verworpen om de doelmatigheid van de lumpsum te onderzoeken; wel is in 2015 door een Kamermeerderheid geconstateerd dat de lumpsum niet goed werkt en een motie aangenomen om alternatieven voor de lumpsum te onderzoeken. Omdat dit onderzoek Duijvestijn en Van Haandel te lang duurt, zijn ze zelf gaan kijken. „Er was een stilzwijgende aanname dat extra geld meer docenten betekende. Maar dat blijkt niet zo. Vooral het percentage niet-onderwijzend personeel is gegroeid. Het aantal fte docenten steeg tussen 2002 en 2015 met 6 procent terwijl het aantal leerlingen met 12 procent.

Ex-docent bedrijfskunde Hans Duijvestijn. Foto: Marcel van Hoorn

Van Haandel en Duijvesteijn: „Er wordt nu tijdens de kabinetsformatie gesproken over verlichting van de werkdruk bij docenten. En een betere beloning. Maar wie kan met deze lumpsum-regeling garanderen dat straks niet weer blijkt dat schoolbesturen andere prioriteiten stellen? Ons advies aan politici die in de kabinetsformatie moeten beslissen over investeringen om de werkdruk in het onderwijs te verlichten: Onderzoek eens grondig hoe het komt dat in de afgelopen 15 jaar niets van de extra overheidsuitgaven bij de docenten terecht is gekomen met als gevolg dat het hele veld klaagt over te hoge werkdruk en een tekort aan docenten. Of: verander die lumpsum-regeling. Er is sprake van fors gestegen onderwijsuitgaven die niet te verklaren zijn uit de kosten voor de docenten. Hoog tijd dus voor de politiek om een onderzoek te initiëren waaraan het geld dan wel besteed is en of het doelmatig besteed is.”