Zoektocht naar autistische Martijn in Bangkok opgevoerd

De jonge Brabander vertrok vorige week tot verbijstering van zijn moeder naar het buitenland, ‘op zoek naar een vrouw’. Eerst belandde hij in Polen, onderweg naar Rusland. Daarna vertrok hij naar Thailand.

Aangezien Martijn zwaar autistisch is, vreest zijn moeder dat hij in ernstige problemen komt. Hij is door meerdere mensen gezien op en rond het vliegveld van Bangkok. Hij moet op een gepaste manier worden benaderd, anders kan hij agressief worden.

’Alsnog naar Bangkok’

Vanwege familiaire omstandigheden kan zijn moeder vooralsnog niet zelf naar Thailand. “Maar ik heb Arjen Schroevers, die een resort beheert in Thailand en onderweg is naar Bangkok, gezegd hoe hij Martijn moet benaderen. Nu zijn ondertussen veel meer mensen op de hoogte van de situatie. Hotels, reisorganisaties en de alarmcentrale weten ervan. Alle mogelijke antennes staan uit. Wordt hij aangetroffen, dan vertrek ik alsnog naar Bangkok”, aldus Martijns moeder Angeline Ten Have.