Alsnog zaak tegen ex-drugsbaron

Het lichaam van de 45-jarige John Wassink werd in 2014 verpakt in plastic gevonden in het Markkanaal bij Breda. Hij was een paar dagen eerder doodgeschoten in de woonwagen op zijn autobedrijf in Roosendaal. Kobus L. was een van de laatsten die het slachtoffer voor zijn dood in juli nog in leven heeft gezien. Hij zou een motief hebben vanwege de ruzie tussen Wassink en zijn vriendin, de dochter van Kobus L.

Rotterdammer Kobus L. werd in 2015 gearresteerd voor betrokkenheid bij de moord op zijn schoonzoon maar werd destijds alleen vervolgd en veroordeeld voor wapenbezit. De moordzaak lag twee jaar stil. Advocaat Ed Manders ontving vorige maand onverwacht de tweede helft van het onderzoeksdossier.

Manders oordeelt op basis van de nieuwste stukken dat de zaak van het OM niet sterker is geworden. Er is volgens hem geen extra bewijs gevonden, reageerde hij maandag.

Belangrijk bewijs tegen Kobus L. zijn DNA-sporen op het veronderstelde moordwapen. De verdachte heeft betrokkenheid bij de moord altijd ontkend en zegt dat hij het wapen na de moord heeft gevonden en daarom in zijn handen heeft gehad. Uit de nieuwe informatie blijkt dat er op de trekker ook nog DNA zit van een veroordeelde wapenhandelaar.

Het is nog niet bekend wanneer de rechter de zaak gaat behandelen. ,,De officier van justitie heeft nog onderzoekswensen en ook de verdediging krijgt nog kans op verzoeken in te dienen'', aldus het OM.

Kobus L. (Kobus de Zigeuner) zat in het verleden vijftien jaar celstraf uit voor import van cocaïne, onder andere met hulp van de huidige president van Suriname Desi Bouterse. Vanwege vluchtgevaar zat hij het grootste deel van zijn straf in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Kobus L. kwam in 2003 vervroegd vrij.