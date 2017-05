Amsterdam terug in top tien congressteden

Dat blijkt maandag uit cijfers van de International Conventions and Congres Association (ICCA). De top drie van steden die de meeste congressen binnenhaalden, bestaat uit Parijs (196), Wenen (186) en Barcelona (181). Amsterdam is de enige Nederlandse stad in de top tien.

In de vorige ranglijst van ICCA was Amsterdam uit de top tien geduikeld. De hoofdstad was gezakt van plek acht naar plek twaalf. In de landenranglijst staat Nederland op de negende stek met in 2016 in totaal 368 congressen.

Amsterdam Marketing noemt de congressen van groot economisch belang, omdat ze zorgen voor inkomsten uit de toeristenbelasting. Ook leveren ze banen op in onder meer de horeca en de vervoersector. Bovendien geeft een congresbezoeker volgens Amsterdam Marketing 50 procent meer uit dan een toeristische bezoeker: 237,10 euro per persoon per dag in 2015.