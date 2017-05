Verwarde man neemt baby mee

Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd en of de man de vader is. De baby werd meegenomen in een lichtkleurige deken. Volgens Omroep Brabant reden de treinen rond Breda enige tijd stapvoets omdat de vrees bestond dat de man zichzelf en de baby iets aan zou doen.

Via Burgernet werd een signalement van de man rondgestuurd. Het gaat om een getinte man met een klein postuur. Hij droeg een blauwgrijze jas.

Deze man heeft een kleine baby bij zich. We zoeken dringend contact met deze man. https://t.co/JLT0890P0b— Politie Breda eo (@Politie_Breda) May 8, 2017

De vermiste baby in #Breda is NIET meegenomen in een maxi-cosy zoals eerder bericht maar in een lichtkleurige deken. Ziet u hem bel 112— Politie Breda eo (@Politie_Breda) May 8, 2017