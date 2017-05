Asielvergunningen kwijt om reis naar thuisland

De Kamer had opheldering gevraagd over berichten dat Eritreeërs geregeld naar hun ’onveilige’ thuisland op vakantie zouden gaan. Als vreemdelingen een asielvergunning hebben voor bepaalde tijd, kunnen zij die na zo’n reis kwijtraken, maar dat is volgens Dijkhoff bij de Eritreeërs niet gebleken.

Sinds medio 2015 is bij ongeveer honderd mensen onderzocht of de asielvergunning kon worden ingetrokken vanwege een reis naar het thuisland. Maar hieronder was volgens Dijkhoff geen enkele Eritreeër. Bij enkele tientallen anderen werd wel de asielvergunning ingetrokken. Uit welke landen deze mensen afkomstig waren, is niet bekendgemaakt.

Lees ook: Het Eritrese regime verdient veel geld aan zowel vertrekkende als terugkerende burgers.

Dijkhoff wijst er wel op dat mensen die al lang in Nederland zijn en een Nederlands paspoort hebben of een asielvergunning voor onbepaalde tijd, in principe zonder gevolgen naar hun land van herkomst kunnen reizen.

De komende tijd wordt volgens Dijkhoff extra gecontroleerd op terugreizende Eritreeërs. Daarbij zal informatie worden uitgewisseld met Duitsland en België.