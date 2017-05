premium

Vrouw uit hijskraan Utrecht gehaald

40 min geleden Redactie

Utrecht - UPDATE 22.24 uur - Hulpverleners hebben maandagavond een verwarde vrouw uit een hijskraan aan de Lange Nieuwstraat in Utrecht gehaald. Ze was daar, compleet in het zwart gekleed, in geklommen en wilde urenlang niet naar beneden komen.