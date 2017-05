De vrouw, Fon Chita, ontdekte het verhaal van Martijn toen de Nederlander Arjen Schroevers, die de familie helpt in Thailand, een oproep deed op sociale media. Deze krant sprak kort met de vrouw via Facebook. Ze trekt zich naar eigen zeggen het lot van de Nederlander aan, en beweert regelmatig terug te keren naar het busstation van Mochit, waar ze Martijn voor het laatst zegt te hebben gezien. „Ik doe alleen wat ik hoop dat anderen ook voor mij doen als ik vermist ben”, vertelt ze.

Hoe oud Fon Chita is en wat voor werk ze doet, is niet bekend. De moeder van Martijn is dolgelukkig met elke hulp die ze kan krijgen, en is de Thaise dan ook erg dankbaar. Het Facebook-account van Fon Chita is al vele jaren actief en ze deelt Schroevers’ oproep om uit te kijken naar Martijn regelmatig.

