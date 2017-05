Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Vitesse onderzoekt nieuwe misbruikzaak

1 uur geleden

HILVERSUM - Bij voetbalclub Vitesse is maandag een nieuwe misbruikzaak van een oud-jeugdspeler gemeld. De vader van het mogelijke slachtoffer kaartte de zaak aan en hoopt dat de club zijn zoon in contact brengt met een ander slachtoffer, Renald Majoor. Dat heeft Vitesse-directeur Joost de Wit gezegd in het tv-programma RTL Late Night.