Er komen volgens de woordvoerster bungalows, boomhutten en safaritenten in een gebied van 42 ha met uitzicht op bos en savanne. In de eerste fase gaat het om 239 accommodaties. Later komen er 186 bij.

Het is een jongensdroom van topman Dirk Lips. „Wakker worden tussen de giraffen, zebra’s en leeuwen. Dat kan straks in Nederland.” Het resort biedt volgens hem werk aan 400 extra mensen.