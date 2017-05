OM gelooft niet in moordplan Klaas Otto

Volgens de oud-motorclubbaas heeft schoonvader Piet S. van zijn zoon hem in februari willen laten ombrengen. Anderhalve week geleden kwam naar buiten dat Otto dacht dat hij in in een hinderlaag was gelokt bij een afspraak met S. Die zou hebben willen weten in welke auto Otto zou komen. Otto wilde eerst een rode Fiat nemen, maar kwam op het laatste moment toch in een witte Mercedes. Otto denkt dat hij daardoor aan een liquidatie is ontkomen, aldus de raadsman van Otto.

Otto zit onder meer vast op verdenking van het beïnvloeden van getuigen in zijn proces over afpersing van zakenpartners. S. stapte daarover naar de politie. De verdediging trok dinsdag diens verklaringen in twijfel met het verhaal over het moordplan en vroeg de rechtbank Otto vrij te laten, maar die ging daar niet in mee.

De officier: ,,Als S. Klaas Otto dood had gewild, waarom ging hij dan naar de politie? Waarom stuurde hij zijn hitmen niet nog een keer?’’