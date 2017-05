Strafzaak tegen politiemol op de lange baan

De inhoudelijke behandeling stond eigenlijk deze en volgende week op de planning. Tijdens de zitting werd duidelijk dat drie getuigen nog moeten worden gehoord. Het gaat om de Oekraïense vrouw van Mark M., een landgenoot van haar en een Nederlandse vrouw. Er staan vragen open over witwaspraktijken en een lening van tienduizenden euro’s. Dit tweetal wenst niet in Oekraïne, maar in Nederland te worden verhoord in verband met hun eigen veiligheid. Voor deze getuigenverhoren is nog geen datum bekend.

De Nederlandse vrouw zal vragen krijgen over een belastende verklaring die zij aflegde tegen verdachte Jeffrey van den A. Dat ging over financiële transacties. Later gaf zij aan deze in te willen trekken

Onze verslaggever Joris van Duin is in de rechtszaal aanwezig. Zie zijn Twitterfeed onderaan het bericht.

De rechtbank besloot ‘met veel tegenzin’ tot aanhouding van de zaak over te gaan en tikte en passant het Openbaar Ministerie op de vingers. Het financiële onderzoek naar onder meer witwassen zou te weinig overzichtelijk en compact zijn om tot bewijslast te dienen. Om niet te veel tijd te verliezen, wil de rechtbank vanaf 13.30 uur wel overgaan tot het bespreken van andere aspecten in het dossier.

Voormalig diender M. wordt ervan verdacht op grote schaal politie-informatie aan criminelen te hebben verkocht. Daarmee zou hij 800.000 euro hebben verdiend. Justitie verdenkt M. onder meer van ambtelijke corruptie, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Naast M. staan nog vier anderen terecht.

Advocaat Jan-Hein Kuijpers van de politiemol stelt dat Justitie de zaak enorm heeft opgeblazen. ,,Van die acht ton klopt geen snars. Dat mijn cliënt informatie heeft verkocht, kan niet bewezen worden

