Dode in bos was taxichauffeur (24)

Het lichaam van de taxichauffeur werd zondag in Schalbruch (Duitsland) door wandelaars gevonden. De taxi van de man werd eerder die dag aangetroffen op de A12 bij Zevenhuizen. Een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is bij de taxi aangetroffen en aangehouden. Hij wordt woensdag voorgeleid en zit vast op verdenking van moord dan wel doodslag.

Twaalf keer gestoken

Uit onderzoek is gebleken dat het slachtoffer acht keer in zijn borst is gestoken en vier keer in zijn rug. Het lichaam lag net over de grens bij Susteren en Sittard.

De politie in Limburg zegt dat de man mogelijk in het zuiden van de provincie is vermoord. In de aangetroffen wagen op de A12 zaten bloedsporen. Ook in het Limburgse Spaubeek zijn bloedsporen gevonden, op straat.

Veel onduidelijk

De politie zit nog met veel vragen over de zaak. Zo is niet duidelijk of het slachtoffer en de verdachte elkaar kennen. Ook is nog niet bekend hoe de taxi in Zevenhuizen is gekomen, en welke weg er precies is afgelegd.