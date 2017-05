Praatpaal weg: ’neem opgeladen mobiel mee’

„Het was 57 jaar de reddingsboei voor automobilisten met pech”, schrijft de ANWB op de website. De palen zijn door de komst van de mobiele telefoon overbodig geworden, stelt de bond.

Rijkswaterstaat en de ANWB adviseren mensen met een opgeladen mobieltje op weg te gaan en het telefoonnummer of de app van een pechhulpverlener paraat te hebben.

In 1960 plaatste de ANWB als experiment de eerste tien praatpalen langs de Rijksweg 13, de latere A13. In 1977 was het net landelijk dekkend en stonden 1500 palen opgesteld. Eind jaren negentig telde Nederland ongeveer 3500 praatpalen.