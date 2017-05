premium

ME pakt zeven krakers Tilburg op

47 min geleden Redactie

Tilburg - De Mobiele Eenheid (ME) is dinsdag bezig een villa aan de Dongenseweg in Tilburg te ontruimen. In het pand wonen al jarenlang krakers, maar ze moeten vertrekken omdat de gemeente de villa wil slopen. Er zijn zeven mensen aangehouden.