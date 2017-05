Muurschildering Johan Cruijff onthuld

Het kunstwerk is geschilderd op een muur van een huizenblok op de hoek van de Wembleylaan en de Anfieldroad. Dat ligt bij het voormalige terrein van het oude Ajax-stadion De Meer in de Watergraafsmeer en tegenover Betondorp waar Cruijff opgroeide.

De schildering is gemaakt door de Braziliaanse kunstenaar Paulo Consentino. Hij voltooide het 13 meter hoge en 8 meter brede kunstwerk in elf dagen tijd. Hij kreeg hierbij hulp van jongeren uit de buurt. Consentino maakte al eerder voetbalgerelateerde muurschilderingen in Brazilië, Argentinië, Uruguay, Portugal, Spanje en Duitsland. Het kunstwerk is een initiatief van de Legacy van Johan Cruijff, de Cruyff Foundation en AkzoNobel.

Onthulling Cruijff-muurschildering in A'dam door mevr Cruijff en burgemeester. Trots dat AkzoNobel dit mogelijk maa https://t.co/GPGdY6x9XN— Peter v. Boesschoten (@PAvBoesschoten) 9 mei 2017