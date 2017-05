De inval blijkt al in april te zijn gedaan in een schuur in Brunssum, maar pas gisteren bracht de politie de details naar buiten. Het gaat om een omvangrijk recherche-onderzoek. In de schuur zijn vele tienduizenden ’Captagon-pillen’ gevonden en een amfetamine voorraad om nog eens 300.000 pillen te maken.

De pillen die normaliter in ons land geproduceerd en geconsumeerd worden, zijn xtc-pillen met de stof mdma. Die geeft een prettige feestroes. De pillen die zijn ontdekt in de schuur in Brunssum waren samengesteld uit cafeïne en amfetamine. De politie onderzoekt een link naar het Midden-Oosten.

