Eindexamens in voortgezet onderwijs van start

Sommige examens vallen buiten deze twee weken, zoals digitale en praktijkexamens voor vmbo-leerlingen en de beeldende vakken voor vwo'ers. Vaak zijn het langer lopende projecten die de afgelopen maanden al zijn begonnen en kunnen doorlopen tot in juni.

Woensdag staat voor de havisten scheikunde en voor de vwo'ers Nederlands op het programma. Donderdag staat vmbo'ers het examen transport en logistiek te wachten.

Leerlingen die examens missen of ze niet halen, kunnen van 19 juni tot en met 22 juni in de herkansing.

Vorig jaar deden ruim 196.000 leerlingen examen in het voortgezet onderwijs. Van hen slaagde bijna 93 procent. In totaal 3382 leerlingen slaagden in 2016 cum laude, omdat zij een gemiddelde van een 8,0 of hoger hadden.