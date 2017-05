Breda schrapt stoepkrijtverbod uit 1970

Volgens de APV is het zonder schriftelijke toestemming verboden om met kalk, krijt of kleur te tekenen of schrijven in het openbaar. Kinderachtig, oordeelde GroenLinks. De partij vindt het belangrijk dat kinderen kunnen stoepkrijten en kunstenaars zich kunnen uiten.

De gemeente reageerde vrijwel direct en kondigde aanpassing van de APV aan. ,,Het artikel is nooit zo bedoeld. Het verbod is alleen voor bijvoorbeeld graffiti.''

Breda kondigde bovendien een stoepkrijtwedstrijd aan. De maker van de mooiste creatie krijgt een vermelding op de Facebookpagina van de gemeente. ,,Naar buiten en krijten met die handel'', aldus de aanmoediging.