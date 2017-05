Toeristenbelasting Amsterdam naar 15 procent

Choho is op dit moment verwikkeld in een strijd om de macht bij D66. De wethouder neemt het momenteel op tegen fractievoorzitter Reinier van Dantzig en raadslid Dehlia Timman, die ook op nummer één willen staan tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Momenteel ligt het toeristenbelastingtarief vastgesteld op 5 procent en vanaf 2016 wordt dat binnen de ring op 6 procent en buiten de ring op 4 procent gezet. Duurzaamheidswethouder Choho pleit er nu voor om het tarief drastisch te verhogen tot 15 procent. „Dat heeft meerdere voordelen: het treft de gewone Amsterdammer niet en het geld dat je hiermee ophaalt, kun je direct weer investeren in de stad. De miljoenen moeten ten goede komen aan de leefbaarheid in de stad.”

De toeristensector in Amsterdam is een belangrijke inkomstenbron voor veel inwoners: vorig jaar verbleven alleen in de hotels al 7,2 miljoen gasten. Airbnb biedt momenteel zo’n 14.000 Amsterdamse plekken aan, blijkt uit onderzoek van PwC. Op 1 januari 2016 telde de Amsterdamse toeristische sector in totaal 61.392 banen.

Aanpakken

De vraag werpt zich op waarom Choho in het huidige college nog geen voorstel heeft gedaan om de toeristenbelasting niet nu al te verhogen. „Ik zeg dit niet als wethouder, maar als kandidaat-lijsttrekker. Ik wil dit plan ook opnemen in het verkiezingsprogramma, omdat ik wil dat de groei van het toerisme samengaat met het aanpakken van de overlast die verkeerde toeristen opleveren. Ik merk ook tijdens gesprekken die ik voer dat daar behoefte aan is.”

Volgens de wethouder gaat het hem er vooral om de zogeheten ’pretpark-toeristen’ uit drukke gedeeltes van de stad te weren. „Amsterdam is een stad waarin gewoond wordt en geen pretpark. Dat wil ik nog maar eens duidelijk herhalen. Mensen die naar Amsterdam willen komen zijn hier welkom om de stad te bewonderen en niet om enkel een feestje te vieren dat juist ten koste gaat van de stad. Dat kun je overal doen, maar niet hier.”

Naar eigen zeggen slaat de democraat hiermee een andere weg in dan zijn collega’s. „Ik wil echt een andere koers gaan varen: een sociaal-liberale. Dat houdt in dat de overheid, als de markt het alleen niet redt, gewoon ingrijpt. Ik merk dat daar behoefte aan is.” Of de ingeslagen koers van Choho aanslaat, wordt medio deze maand duidelijk als er gestemd wordt door de leden.