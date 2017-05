Bussemaker melancholiek op Biënnale

Dat zei demissionair cultuurminister Jet Bussemaker woensdagmiddag in Venetië bij de opening van de Nederlandse bijdrage aande Biënnale, de filminstallatie Cinema Olanda. Volgens de bewindsvrouw is Cinema Olanda zo'n stem. Beeldend kunstenaar Wendelien van Oldenborgh (1962) en curator Lucy Cotter (1973) stelden de bijdrage samen, waarin het beeld van Nederland als een transparant, progressief en tolerant land aan de orde wordt gesteld. De veranderende opvattingen over solidariteit in de Nederlandse samenleving komen erin naar voren.

Bussemaker zei ook wat weemoedig te zijn, omdat het voor het laatst is dat ze als cultuurminister het Nederlandse aandeel aan de beroemde tweejaarlijkse kunststentoonstelling opent. ,,En omdat ik een diepe liefde voel voor de kunsten, maakt dit me wat melancholiek.''

Ze bezocht woensdag in Venetië ook The Fair Grounds, waarmee mediakunst-collectief DROPSTUFF.nl de 'verpretparkisering' van oude steden als Venetië maar ook Amsterdam aan de kaak stelt. Met behulp van een speciale bril maakte zij een virtuele rollercoastertour door de kanalen van Venetië.