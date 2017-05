Miljoenenbeslag bij actie tegen misdaad-gsm's

Dat meldt de Landelijke Eenheid van de politie woensdag in een overzicht van een grootscheepse actie tegen een misdaadgroep, die zich toelegde op het leveren van smartphones die de communicatie versleutelen. Die maken het voor opsporingsdiensten lastiger om mee te kijken of te luisteren. Ze zijn vanwege die eigenschap populair onder criminelen.

Bij de actie werden dinsdag vier mensen aangehouden. Het gaat om een 51-jarige man uit Huizen en een 66-jarige man uit Amsterdam, die als hoofdverdachten zijn ingesloten op verdenking van witwassen. Verder zijn een 34-jarige man uit Amsterdam en een 24-jarige man uit Almere aangehouden als medeplichtige.

Bij de acties op elf locaties in Noord-Holland en Flevoland zijn honderden mobiele telefoons aangetroffen, zowel Blackberry- als Androidtoestellen. Verder werd een grote hoeveelheid simkaarten gevonden. Van 57 bankrekeningen in Nederland is het tegoed bevroren. In het buitenland zijn eveneens doorzoekingen gedaan, aldus de politie.

Het optreden tegen de leveranciers van misdaad-gsm's is het tweede grootschalige strafrechtelijke onderzoek naar aanbieders van versleutelde communicatie.