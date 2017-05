Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Man vast na val van kind uit raam

55 min geleden

VLAARDINGEN - Een 49-jarige man uit Den Helder is in Vlaardingen aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij de val van een eenjarig jongetje uit een raam van een woning aan de Insulindesingel. Het kind raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.