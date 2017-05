Man vast voor moord Ranko Scekic

De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Utrechtse wijk Overvecht. De moord op Scekic wordt gelinkt aan de 'liquidatiebende' die vorig jaar in Utrecht werd opgerold. Scekic was getuige in die zaak. De hoofdverdachten kregen tot acht jaar cel.

De 23-jarige Utrechter die nu is opgepakt, is de eerste arrestant in het onderzoek naar de moord op Scekic. Na een uitzending van Opsporing Verzocht in december vorig jaar over deze zaak kreeg de politie verschillende tips binnen.

