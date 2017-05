Eerste examendag zit erop!

Omdat de vwo’ers slechts 8 meerkeuzevragen voor hun neus kregen, schreven ze zich blauw en kwamen ze in tijdnood. Ruim de helft van de kandidaten diende dan ook een klacht in bij het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren). De onderwerpen ’strengere straffen’ en ’bevoorrechting van vrouwen’ wordt door vakdocent Janneke Stuulen van het Amstelveen College en als ’leuk’ betiteld en ’dicht bij de jongeren’.

Voor de ruim 25000 havisten stond scheikunde op het programma. „Het ging niet super, maar ook niet slecht. Vraag 13 en vraag 15 vond ik lastig”, zegt Fleur Buijsman. Over vraag 13: „Ik heb nog nooit over Crosslinks gehoord en geen idee hoe ik dat moest berekenen.” Ongeveer 1 op de tien havisten heeft een klacht over het examen ingediend, waarbij met name vraag 13 werd genoemd.

Veel leerlingen kwamen door het vele schrijfwerk in tijdnood, terwijl er toch drie uur voor het examen wordt uitgetrokken. „Echt een NRC-toetsje”, vat de 17-jarige Yannick en toekomstig natuurkundestudent samen. Alle vier de teksten waren namelijk uit deze krant afkomstig.

Stuulen en collega Bohncke vinden het examen wel ontzettend leuk dit jaar. „De tweede tekst reageert namelijk op de eerste tekst en hebben als onderwerp de bevoorrechting van vrouwen. Dat is een unieke benadering van een onderwerp. In plaats van vragen naar de hoofdgedachte werd nu telkens naar de strekking gevraagd; dat vinden leerlingen vast wel gek.”

Jorus, die na de examens een tussenjaar neemt en gaat reizen, vond het onderwerp over de vrouwen aansprekend. Naomi moest veel woorden opzoeken bij de laatste twee teksten over strengere straffen. „Repressie en parket bijvoorbeeld. Toch vond ik het examen wel goed te doen.” Sabine: „Het was een overzichtelijk examen. Ik had trouwens wel verwacht dat we signaalwoorden moesten aangeven, maar dat is dit jaar niet teruggekomen.”

Volgens de docente Stuulen lijkt het erop dat er eindelijk geluisterd is naar de kritiek op de vraagstelling. „Dan moesten leerlingen bijvoorbeeld kiezen uit ’dit is beschouwend met betogende elementen’ of ’dit is betogend met beschouwende elementen’. Veel te vaag!” Bohncke: „Ik mopper ook wat minder dit jaar, ben zelfs blij! De vwo’ers moeten zelfstandig meningen herformuleren, dat is wat ze moeten kunnen. Hoewel vraag 13 een vraag op microniveau is.” Stuulen noemt vraag 13 ook ’geneuzel in de marge’.

Op de eerste examendag lijkt de klachtenteller zich richting de 24000 klachten te bewegen. Morgen staat Nederlands voor de havisten op het programma en M&O voor de vwo’ers.