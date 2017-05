Omwonenden Chemours eisen 50 miljoen euro

Dat bedrag dient ter vergoeding van gezondheidsschade, immateriële schade en de waardedaling van huizen in de omgeving, kondigde hun raadsman Eric Meijer van claimbureau C8-claim woensdagavond aan op een bijeenkomst in Dordrecht. Hij werkt samen met het bewonerscomité Drechtsteden Schoon.

„Het chemiebedrijf heeft jarenlang de winst opgestreken, terwijl burgers en de overheid met de schade blijven zitten”, aldus Meijer. Woningen in de buurt van de fabriek zijn in waarde gedaald en moeilijk verkoopbaar, stelt hij. Het claimbedrag is volgens de jurist „realistisch” en zou ook de schade van de overheid moeten dekken voor onder meer milieuschade.

’Ruim 25 jaar blootstelling’

Bij het claimbureau hebben zich volgens hem circa vijfhonderd gedupeerden uit Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht aangesloten. Zij stonden gedurende ruim 25 jaar bloot aan de uitstoot van stoffen als GenX en perfluoroctaanzuur - kortweg PFOA of C8 - dat bij de productie van antiaanbaklagen van pannen (Teflon) vrijkomt. Door die luchtvervuiling hebben de omwonenden gezondheidsschade opgelopen, menen zij. De stoffen zijn mogelijk kankerverwekkend en zouden substantiële andere gezondheidsrisico’s opleveren. Het RIVM schatte die risico’s eerder als gering in.

De raadsman meent een gerede kans op succes te zien. „In de Verenigde Staten is in een soortgelijke schadeclaim 300 miljoen dollar uitgekeerd”, aldus Meijer. „Chemours zou de gedupeerde omwonenden de hand moeten reiken.”