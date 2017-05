Giftig gas vrijgekomen in stal: twee gewonden, koe overleden

Er waren vier mensen in de stal toen het gas vrijkwam, meldt een woordvoerder van de brandweer aan Omroep Brabant. Drie daarvan zijn ter plekke nagekeken door toegesneld ambulancepersoneel. Een van de vier mensen is naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling.

Koe viel in gierput

De koe viel in een gierput en overleefde het niet. Een boer die het beest uit zijn benadere positie wilde bevrijden, viel zelf in de put. Hij is een van de twee gewonden die naar het ziekenhuis in Den Bosch is gebracht.

Het terrein werd tijdelijk afgezet na de ontdekking van de vrijgekomen waterstofsulfide. De stal wordt gelucht met een ventilator.

H2S kan fataal zijn

Waterstofsulfide, H2S, is een gas dat sterk ruikt. Het komt vrij bij de rotting van zwavelhoudende organische stoffen. Bij een zeer lage concentratie kan je er misselijk van worden en kan je hoofdpijn krijgen. Lange blootstelling aan het gas kan fataal zijn.