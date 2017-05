Baas Rijkswaterstaat stopt na 7 jaar: ’Veiligheid is een werkwoord’

Hoewel de grote baas van Rijkswaterstaat schijnbaar onzichtbaar was, kwam er onder zijn leiding ruim 700 kilometer asfalt bij. Ook werden immense bouwprojecten als de ondertunneling van de A2 bij Maastricht, 2e Coentunnel, de verbreding van de A9-A1-A6 tussen Schiphol-Amsterdam-Almere en de aanleg van de A4 Schiedam-Delft gestart of afgerond.

Waarom stopt u er eigenlijk mee?

,,Ik zit in de zogenoemde Top Management Groep en dan krijg je een aanstelling voor een periode van zeven jaar. Daarna houdt het op en stroom je door naar een andere organisatie binnen de overheid. Ik wordt nu loco-secretaris-generaal en ga me bezighouden met de zelfstandige bestuursorganisaties (ZBO) binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu zoals het CBR, RDW en Kadaster, maar ga me onder andere ook bemoeien met het KNMI. Het meest tot de verbeelding sprekend in mijn takenpakket is denk ik de omvorming van ProRail naar een ZBO.”

Dan krijgt u een hoofdpijndossier in handen, want ProRail is niet de meest soepele organisatie?

,,Wat ik geleerd heb is dat je je niet door vooroordelen moet laten leiden. Ook nu laat ik me niet uit de tent lokken. Ik ga me eerst grondig verdiepen in de organisaties waar ik mee te maken krijg. Goed zelf de feiten en omstandigheden bekijken en niet enkel op basis van de ervaringen van anderen mij een mening aanmeten. Dan doe je je werk niet goed. Dit geldt ook voor ProRail, daar ga ik nu dus niets over zeggen.”

Foto: Anko Stoffels

Hoe kijkt u terug op uw periode bij RWS?

,,Met ongelooflijk veel plezier. Kijk ik ben hier als jong broekie begonnen achter de tekentafel. En als ik toen had gezegd dat ik hier ooit directeur-generaal zou worden, hadden ze me voor ’niet goed wijs versleten’. Maar het is wel een beetje het van krantenjongen tot directeur verhaal. Daardoor ben ik ook vreselijk verbonden aan deze organisatie. Rijkswaterstaat zit in mijn aderen; is mijn grote liefde. Maar ik snap dat het tijd is het roer over te geven en ik verwacht dat ik het bedrijf ’fit for the future’ achterlaat.”

Wat is uw grootste verdienste geweest?

,,Dat de mensen weten waarom ze iets doen. Dat er leidinggevenden zijn om dat proces te optimaliseren. Ik zeg altijd dat als ik alleen mijn tuin kan doen, ik geen manager nodig heb. Dat wordt anders als ik vijf tuinen heb. Dan moet ik hulp gaan organiseren. Leiding en management is dan ook ondergeschikt en alleen maar bedoeld om de voortgang te optimaliseren. Dat besef is er bij RWS. Als ik een dag niet op mijn werk ben, heeft de burger daar geen last van. Maar als een weginspecteur niet bij een ongeval is... Ja, dan loopt de boel in het honderd. Maar het belangrijkste voor het publiek is dat ze droge voeten blijven houden en kunnen doorrijden. Daar word ik op afgerekend.”

Foto: Anko Stoffels

Maar we staan nog wel regelmatig stil. De files nemen weer toe?

,,Ja, het gaat economisch beter en dan is dit het gevolg. Maar we zijn bezig knelpunten op te lossen. Ik ben een ervaringsdeskundige. Ik vind dat je in deze functie zelf moet ondervinden hoe het op de weg is. Ik kom elke dag vanuit de regio Arnhem naar Den Haag en zie wat mobiliteit doet. Heb er zelf ook de pest in om onverwacht in file te staan. Ik voel zo wat het belang is van het werk van RWS. Ook op watermanagementgebied. Ik woon in een uiterwaardengebied, ver onder zeeniveau. Dan hoor je om je heen dat die dijken het wel moeten houden. In Nederland doen we het goed maar tegelijkertijd blijven we hier natuurlijk ook altijd aan werken. Veiligheid is een werkwoord.”

Bent u ook die kille saneerder onder wie veel werkgelegenheid verloren ging?

,,Vind ik niet. We hebben veel arbeidsplaatsen moeten inleveren. Onder de kabinetten Rutte in totaal 1500, terwijl we net een grote reorganisatie (omvorming ministerie van Verkeer en Waterstaat naar Infrastructuur en Milieu) achter de rug hadden. Ik had me verheugd om RWS te moderniseren. Heb ik ondanks de inkrimping ook gedaan. Ja, mensen zeggen dat er geen plaats meer voor hen is, is het moeilijkste dat er is. Heb ik zelf ook moeten doen. Want om een voorbeeld te stellen, heb ik ook de top van RWS niet ontzien. Ik durf te zeggen dat het management nu zo mager is als een straatkat, maar wel erg lenig. Werk is zingeving.”

Foto: Anko Stoffels

Kan RWS alle ontwikkelingen nog wel bijbenen. Verandert de wereld niet te snel?

,,We moeten innovatief en creatief blijven. Slim zijn er vooruit blijven lopen op weg- en waterbeheer. Bijvoorbeeld op verkeersgebied, want hoe ziet de mobiliteit er over 20 jaar uit? Hebben we dan meer asfalt nodig of benutten we het slimmer en zitten we dan allemaal in zelfrijdende auto’s die bumper aan bumper over de weg gaan? Je moet met verschillende scenario’s rekening houden. We gaan een ingewikkelde periode tegemoet, want hoe gaat die overgangsfase van zelf sturen naar zelfrijdend eruit zien? Er liggen nog genoeg uitdagingen voor ons!”