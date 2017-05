Ze wisten niet hoe hij zou reageren. Blij om zijn familie weer te zien, of woedend dat ze het hadden gewaagd te komen. „Hij was geïrriteerd toen we zijn kamer binnenstapten. Maar op het moment dat hij ons zag, werd hij heel rustig. Hij zei: ’hoi, komen jullie me uit het ziekenhuis halen?’”, vertelt een zeer vermoeide maar opgeluchte Angeline.

„Ik ben zo blij om hem weer te zien. Maar het doet mijn moederhart pijn. Ik weet wat er allemaal aan vooraf is gegaan en hoeveel hij heeft geleden, als ik hem zo aantref.”

De 24-jarige Udenaar is overgebracht naar de psychiatrische afdeling van een internationaal ziekenhuis. „Er wordt heel goed voor hem gezorgd. Hij heeft permanente begeleiding in zijn kamer en is nooit alleen. Het verpleegkundig personeel is behulpzaam, vriendelijk en geduldig. Ze vragen ook aan Martijn zelf hoe hij wil dat ze met hem omgaan.”

Als ze de Thaise Fon Chita ontmoet, laat ze haar tranen de vrije loop. De jonge vrouw uit Bangkok wist Martijn samen met Arjen Schroevers, een vriend van de familie, op te sporen. „Ik ben zo dankbaar voor alles wat zij heeft gedaan”, herhaalt ze als Fon Chita met een tas vol tulpenbollen, haar lievelingsbloemen, en lekkernijen uit Nederland zwaaiend wegrijdt.

Martijn was anderhalve week vermist. Eerst probeerde hij per trein in Rusland te komen, maar hij strandde in Polen. Daarna stapte hij op eigen houtje op het vliegtuig. Zonder tas, bril en zijn medicijnen.

„Hij vindt het zo frustrerend dat dit is gebeurd. Hij was nog maar net op reis en ging naar Thailand om geluk te vinden. Dat hoefde niet per se een vriendin te zijn, zei hij. Hij voelt zich in Nederland vrijwel dagelijks in alles afgewezen.”

Angeline heeft nog geen idee wanneer hij het ziekenhuis kan verlaten. „Hij kan op dit moment zeker nog niet vliegen. Ik hoop zo dat hij nog iets moois van Thailand ziet voordat hij weggaat.”