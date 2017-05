Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Drie relschoppers melden zich na tonen beelden

Gisteren, 23:38

ROTTERDAM - In totaal hebben zich nu drie verdachten gemeld van wie de foto op het internet is geplaatst na de Feyenoordrellen van afgelopen zondag in Rotterdam. Dat heeft de politie gemeld.