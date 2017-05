Dat blijkt uit onderzoek van De Telegraaf naar de vastgoedportefeuille van de organisatie die verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers. Die maakte op de avond voor Koningsdag bekend dat duizend mensen hun baan verliezen omdat maar liefst 45 azc’s voor het eind van dit jaar sluiten.

Ook zal een groot aantal azc’s veel kleiner worden, omdat tijdelijke wooneenheden worden weggehaald, nu er al geruime tijd veel minder asielzoekers komen dan tijdens de piekperiode eind 2015.

Vorig jaar liepen de azc’s al in rap tempo leeg, maar dat weerhield het COA niet van gigantische investeringen in vastgoed. De vastgoedportefeuille verdubbelde binnen een jaar in waarde, tot 300 miljoen euro.

Nu de instroom laag blijft, krimpt het COA in. De centra die de komende tijd gaan sluiten, zijn vaak relatief dure huurlocaties die in de piekperiode open gingen. Maar van de te sluiten centra zijn er ook zes eigendom van het COA. Hieronder zijn de azc’s van Azelo en Aalten, die samen plaats bieden aan 750 mensen.

Na een jarenlange leegstand werden ze eind 2015 weer geopend. Nu gaan ze dus weer dicht. „Het is jojo-beleid”, zegt wethouder Kotteman van Borne, de gemeente waarin Azelo ligt. Hij eist dat het COA voorkomt dat het azc in het buurtschap Azelo verloedert door leegstand.

Hoewel beide gemeenten liever hadden gehad dat hun azc open blijft, bouwt het COA elders volop door aan nieuwe azc’s. De gemeente Maastricht verkocht vorig jaar voor 1,4 miljoen euro een leegstaand gebouw aan het COA, voor een nieuw azc. Ook komt er ondanks felle protesten een nieuw azc in een chique wijk van de Limburgse hoofdstad. In Rijswijk komt nieuwbouw voor maximaal 525 asielzoekers. In Apeldoorn heeft een instelling voor geestelijke gezondheidszorg een complex verkocht voor een azc.

Een nieuwe grote kostenpost is de opvang van minderjarige alleenstaande asielzoekers. Zij worden sinds kort in kleine groepjes opgevangen, omdat ze onhandelbaar werden in grote internaten. Deze ’mini-azc’s’ met maximaal twintig bewoners zijn duur: in Kampen en Tilburg werd acht ton per gebouw betaald, in Arnhem kocht het COA vorig jaar voor 1,3 miljoen euro een gebouw waarin maximaal twintig asielkinderen kunnen wonen.

Een woordvoerder van het COA legt uit dat de nieuwbouwplannen worden doorgezet omdat er ’langjarige steun’ is van de lokale politiek. „Dan willen we ook investeren in deze gebouwen. Uit oogpunt van duurzaamheid en kosten is het dan soms beter om nieuw te bouwen dan om je intrek in een leegstaand klooster te nemen.”

Het COA werkt toe naar een opvangcapaciteit van zo’n 31.000 bedden. Daarnaast worden er bufferlocaties aangehouden.