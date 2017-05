Lak aan enkelband

Dat blijkt uit cijfers van Reclassering Nederland die op verzoek van deze krant zijn verstrekt. Het is voor het eerst dat incidenten met ’knippers’ zijn geïnventariseerd. Vorige maand onthulde deze krant dat de Schiedamse cocaïnebaron Cetin G. in november ontsnapte na het doorknippen van zijn enkelband. Er was 14 jaar cel tegen hem geëist.

Het gros van de enkelbanddragers kneep er tussenuit in de laatste fase van detentie en niet in voorarrest. Onder deze dragers zaten drie moordenaars, elf overvallers, een verkrachter en drie drugscriminelen. Reclassering kon gisteren niet zeggen welke knippers uiteindelijk zijn teruggekeerd in detentie.

