Studenten eisten ruim miljoen schadevergoeding van Hogeschool Rotterdam

Het rechtsbureau eist 20.000 euro per student per vertraagd jaar. „Studenten moeten door de studievertraging meer kosten maken en kunnen pas later aan een baan beginnen. Dit scheelt inkomen, maar verkort bijvoorbeeld ook de tijd om pensioen op te bouwen”, aldus Gabriël van Rosmalen, voorzitter van het studentenrechtsbureau.

BIG-registratie ontbrak

De Bachelor Medische Hulpverlening leidt studenten op tot ambulancemedewerkers, anesthesiemedewerkers en spoedeisende hulpmedewerkers. De BMH-studenten werden door de opleiding verplicht om een stage te lopen, maar konden niet aan de slag wegens het ontbreken van een BIG-registratie. Deze BIG-registratie is in de zorg een vereiste om voorbehouden handelingen uit te voeren.

Medewerkers moeten handelingen uitvoeren waarvoor een BIG-registratie vereist is, maar er werd pas in 2014 een verzoek gedaan bij de Minister om de opleiding als zodanig te registreren. Opvallend, volgens het LSR, want de opleiding begon al in het jaar 2012-2013. Dit leidde er toe dat uit het werkveld nauwelijks stages werden aangeboden, omdat de studenten zonder BIG-registratie toch niet in de praktijk aan de slag zouden kunnen. „Het is zeer onrechtvaardig dat tientallen studenten een significante studievertraging oplopen, omdat ze simpelweg niet in staat zijn af te studeren. De HR is bij wet verplicht een studie te faciliteren die binnen vier jaar afgerond kan worden”, aldus Van Rosmalen

Al twee lopende zaken

Het Landelijk Studenten Rechtsbureau heeft reeds twee zaken lopen namens BMH-studenten tegen de Hogeschool Utrecht (HU) en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). De zaak tegen de HU loopt momenteel in hoger beroep nadat de rechter maart vorig jaar heeft geoordeeld dat de Hogeschool aansprakelijk is voor de ontstane schade.

De zaak tegen de HAN moet nog in de rechtbank gaan spelen. Van Rosmalen: „Wij blijven procederen totdat elke student gecompenseerd is voor de studievertraging die ontstaan is door nalaten van de Hogeschool.”