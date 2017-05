Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

PvdA pleit voor ruimte seksdates in buitenlucht

1 uur geleden

Den Haag - De provincie Zuid-Holland moet ruimte blijven geven aan mensen die in het geheim seksuele afspraakjes willen maken. De PvdA in Provinciale Staten van Zuid-Holland breekt daarvoor een lans. Steeds meer gemeenten willen af van de zogeheten homo-ontmoetingsplekken, terwijl deze in de praktijk vaak worden bezocht door mensen met een seksueel dubbelleven.