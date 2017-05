Milieudefensie: kort geding om schone lucht

Daarom wil Milieudefensie via een kort geding sneller een bindende uitspraak van een rechter afdwingen. „En moet de staat hopelijk al heel snel maatregelen nemen. Want elke dag dat we in ongezonde lucht moeten leven is er één te veel”, laat de organisatie weten. Zij pleit onder meer voor verlaging van de maximumsnelheid.

„De overheid doet veel te weinig om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het recht op gezondheid zou toch belangrijker moeten zijn dan het recht op vervuilend verkeer.”, stelt Anne Knol. „We hopen dat de rechter dit ook zo ziet.”