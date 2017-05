PVV: stuur Turkse ambassadeur weg

De Turken vinden dat Nederland vijandig is naar buitenlanders en de islam. Zij noemden Nederland woensdag xenofoob en islamofoob in een zitting van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

De PVV, de tweede partij in de Tweede Kamer, vindt het een gotspe dat uitgerekend Turkije deze kritiek uit. PVV-leider Geert Wilders stelt dat een vertegenwoordiger van de „islamitische dictatuur Turkije, die meerdere genocides op haar naam heeft, wereldkampioen is in het opsluiten van journalisten en iedereen met een anti-Erdoganluchtje ontslaat of opsluit, ons land niet als xenofoob hoort weg te zetten.”