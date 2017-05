Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Zeven hooligans opgepakt om rellen Rotterdam

56 min geleden

ROTTERDAM - De politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor deelname aan de rellen in de Rotterdamse binnenstad die uitbraken nadat Excelsior stadsgenoot en grote broer Feyenoord met 3-0 had verslagen. In totaal stond de teller donderdag op zeven arrestanten. Zes van hen kwamen zelf naar het politiebureau, nadat op de website van de politie foto’s van de relschoppers waren verschenen.