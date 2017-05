Scholier neemt wraak op schrijfster

De onbekende scholier probeert de Wikipedia-pagina van de auteur telkens aan te passen met de zin: 'die vrouw die het nederlands eindexamen verpestte'.

Voor het eindexamen werd een artikel van Van Saarloos over bevoorrechting van vrouwen gebruikt. Het studenten komitee Laks kreeg 25.000 klachten van scholieren die de term 'apocalyptisch geschreeuw' in het verhaal van Saarloos niet begrepen. Ook op Twitter wemelt het van de boze opmerkingen. 'Apocalyptisch geschreeuw is wel een goeie beschrijving van hoe mijn nederlands examen ging', schrijft Lotte.

De leerlingen vonden de vragen te moeilijk en bovendien was de tijd veel te krap. Volgens het Laks stonden er ook nog eens meerdere spelfouten in het examen.

Simone van Saarloos Foto: Pownews

De gefrustreerde scholier op Wikipedia probeert ook telkens aan de pagina van de schrijfster toe te voegen, zo schrijft Het Parool: 'Ook kreeg zij een grote negatieve bekendheid in 2017. Saarloos speelde een grote rol in het naaien van zo'n 40.000 VWO-leerlingen.'

Bij de meeste Wikipedia-pagina's is het mogelijk aanpassingen te doen. Meestal worden die binnen enkele minuten weer ongedaan gemaakt.