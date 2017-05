premium

Amsterdams homokoppel haalt baby ’illegaal’ uit Cambodja

43 min geleden Redactie

Een homoseksueel stel uit Amsterdam heeft met behulp van de Nederlandse ambassade een ’illegale’ baby uit Cambodja naar Nederland gehaald. De baby is daar gebaard door een draagmoeder. Sinds november is commercieel draagmoederschap in het Aziatische land verboden en van een overgangsregeling is geen sprake. Dat schrijft de Volkskrant.