Gratis trekking Staatsloterij gaat door

De Stichting Loterijverlies had in een kort geding tegen de Kansspelautoriteit en de Staatsloterij geëist dat de trekking werd geschrapt, omdat het misleide deelnemers onvoldoende zou compenseren. De rechter vindt dat de Stichting Loterijverlies in deze zaak geen belanghebbende is en heeft de eis verworpen. Gedupeerden hebben zelf de keuze om mee te doen aan de gratis trekken of ervoor kiezen de trekking aan zich voorbij te laten gaan en een schadeclaim in te dienen.

In een reactie laat Ferdy Roet aan De Telegraaf weten dat hij de handdoek niet in de ring gooit en nog een kort geding aan zal spannen, nu direct gericht aan het adres van de Staatsloterij.

Winstkansen overdrijven

Roet ligt al jaren overhoop met de Staatsloterij. Tot bij de Hoge Raad kreeg hij gelijk voor zijn stelling dat de loterij deelnemers misleidde door winstkansen te overdrijven. Maar de onderhandelingen over compensatie liepen stuk en zelf werd hij uit het bestuur van de door hem opgerichte stichting Loterijverlies gezet. Kortgeleden schikte de Staatsloterij met stichting Staatsloterijschadeclaim. Onderdeel van de deal was de extra trekking later deze maand. Gedupeerden kunnen gratis meedoen als ze afzien van verdere schadeclaims.

Als gevolg van die deal heeft Roet de afgelopen weken gezien dat enkele tienduizenden van de circa 200.000 mensen die hij vertegenwoordigde hebben gekozen voor deelname aan de extra trekking. Volgens Roet, die veel hogere schadevergoedingen najaagt, stevent zijn eigen claimorganisatie daardoor af op een financiële ramp. Hij noemde de extra trekking „een luizenfooi”.

Goedmaaktrekking

De speciale ’goedmaaktrekking’ van de Staatsloterij is het gevolg van een deal die de Staatsloterij sloot met de stichting Staatsloterijschadeclaim, die vond dat de loterij van 2000 tot en met 2007 misleidende reclame maakte over de winkansen van deelnemers. Dat omdat bij de maandelijkse trekking ook niet verkochte loten meededen. Dat gebeurt sinds 2008 niet meer.

De trekking voor misleide spelers wordt mogelijk de loterij met de meeste deelnemers ooit in ons land. Nu al zijn er vijf miljoen loten verstrekt, terwijl mensen zich nog tot 20 mei kunnen aanmelden voor gratis deelname.